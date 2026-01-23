Маскарадните игри предстоят в Стара Загора

На 1 март 2026 г. (неделя) Античната улица в Стара Загора отново ще се изпълни със стотици маскирани персонажи от цялата страна. Двадесет и петото издание на колоритния празник ще започне в 10.00 часа с празнично дефиле, което ще огласи централните улици на града.

Основни организатори на събитието са НЧ „Николай Лилиев 2005“ и НЧ „Настроение 2017“ Стара Загора с подкрепата на Община Стара Загора.

Кукерските игри са предвестник на пролетта с наричания за здраве и плодородие. Жителите и гостите на града ще видят колоритни маскирани персонажи, пъстра феерия от костюми, танци и ритуали на магични същества.