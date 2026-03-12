Посланикът на Италия в България посети Стара Загора

Н. Пр. Марчело Апичела, Посланик на Италия в Република България посети Община Стара Загора днес, придружен от Нунцианте Кораджо - председател на Конфиндустрия България, Роберт Санторели - предишен председател на Конфиндустрия България, Мариела Панева - мениджър „Връзки с обществеността“ в Конфиндустрия България и Лилия Кръстева – преводач към търговски отдел на Посолството на Италия. Домакини на срещата бяха зам.-кметът с ресор „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“ Радостин Танев и Моника Минтова, младши експерт от отдел „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“.

Зам.-кметът Радостин Танев поздрави дипломатите и благодари на Н. Пр. Марчело Апичела за честта да посетят Община Стара Загора. В приветствените си думи той подчерта, че Стара Загора е град с хилядолетна история, но и динамично развиващо се настояще. Той постави акцент върху предизвикателствата пред региона: енергиен преход, инфраструктура и свързаност, но и върху предимствата. Градът има индустриална традиция, стратегическо местоположение, подготвени кадри и е в центъра на международния инвеститорски интерес.

„Именно защото Стара Загора е регион в преход, ние от отдел „Инвестиции“ изработихме Стратегия за развитие на региона заедно с европейската комисия. Знаете какво се очаква да се случи с комплекс „Марица-Изток“, макар последните сигнали от страна на европейската комисия да са разнопосочни, затова ние внимателно се подготвяме за този процес“, изтъкна зам.-кметът.

Радостин Танев подчерта важността да се запази и развие работната сила и потенциална на региона и града. Той изтъкна, че една от основните страни, от където могат да бъдат привлечени инвестиции, е Италия.

Посланикът Н. Пр. Марчело Апичела на свой ред отговори с благодарност към домакините.

„За мен представляваше голям интерес да ви посетя и да се запозная с този древен град, който в същото време гледа към бъдещето. Историята ни свързва, така както и с други региони в България. За мен е важно да направим посещението в контекста на Система Италия, която работи много добре. Организирахме това посещение заедно с Конфиндустрия България - значима организация и според мен огромна подкрепа за посолството на Италия“, отбеляза посланикът.

„Днес имаме серия от срещи, една от които ще бъде с ректора на Тракийския университет. Заинтересовани сме да научим повече за проекта, по който работи университетът във връзка с водорода. В него участват Политехническият университет на Торино и нашият Национален изследователски център. Знаем, че Стара Загора има добре развито земеделие - ние също работим успешно в тази посока, затова искаме и да споделим италианските успехи в земеделския сектор“.

Посланикът сподели, че са заинтересовани да разберат как могат да подпомогнат различни проекти, които са от интерес и за Община Стара Загора.

В хода на срещата Моника Минтова, младши експерт от отдела „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“ запозна гостите с предимствата за инвеститорите в Стара Загора.

Едно от големите предимства е достъпът до международните пазари, корпоративният данък в България е един от най-ниските в Европейския съюз – 10%, а Стара Загора се нарежда на четвърто място по БВП на глава от населението. Стратегическото местоположение също обуславя достъпа до важни точки в страната. Градът е в близост е до международното летище в Пловдив, летище Бургас и пристанището в Бургас.

Регионът има добра образователна система и насоченост към иновациите. Има 40 средни училища, 19 професионални гимназии, 36 центъра за професионално обучение и Тракийски университет.

Статистиката показва, че 165 хил. души са в трудоспособна възраст, а 43% от жителите на региона работят в индустрията. Само 2,2% от населението мигрира към други градове. Голям брой от наетите лица са в преработващата индустрия, около 30 хил. души, а 54 хиляди работят в производствения сектор.

Стара Загора е един от най-зелените градове в страната. В момента към обновения градски транспорт работят 33 електрически автобуса и 8 хибридни тролейбуса. Чрез европейския фонд за справедлив преход Стара Загора ще получи 1,2 млрд. евро, които ще се фокусират върху развитието на нови компании, подпомагане на малкия и средния бизнес, инвестиция в дигитализацията и развитие на чиста енергия.

Бяха подчертани и добрите условия за живот, включително паркове, спортни съоръжения, културни институции, като Държавната опера, музеи и исторически обекти, Националната астрономическа обсерватория и разнообразни възможности за забавление на деца.

Нунцианте Кораджо - председател на Конфиндустрия България благодари за възможността да научат повече за Стара Загора и разказа за дейността на компанията, която от 26 години е активна в България. Конфиндустрия е най-голямата асоциация на работодатели в Италия и Европа с над 150 хил. членове и осигурява работа на над 5 млн. души. Също така са основатели на Конфиндустрия – Източна Европа. Към момента има 2 млрд. евро директни инвестиции, 3,58 млрд. евро стокооборот и над 30 хил. създадени работни места. По отношение на стокообмена между България и Италия, двустранните отношения продължават да са силни, а Италия е четвъртият търговски партньор на България. През 2025 г. стокообмена между двете страни според мои данни е 6 млрд. евро. Има 338 млн. евро преки инвестиции през 2025 г, с ръст от 32% спрямо предишната 2024 година.

Председателят подчерта важността на добре развития човешки ресурс, квалифициран диалог с институциите и изключително зеления и дигиталния преход. Стара Загора със сигурност е много динамичен регион.

Той сподели, че са запознати със статистиката на Financial Times, която поставя Стара Загора на второ място измежду регионите, които привличат най-много инвестиции в България. Това дава много възможности за развитие, една от които е „Индустриална зона Загоре“, с. Еленино.

Търсим и тясно сътрудничество с университета, тъй като предоставя възможност за развитие на технологиите, които след това се абсорбират от бизнеса.

По време на визитата бяха обсъдени приоритетите на Община Стара Загора за икономическото развитие на града, възможностите за италианските компании, произтичащи от зеления преход на региона, както и развитието на земеделието в региона и възможностите за бизнеса.

Акцент бе поставен върху стратегията на общината за иновации, предприемачество и дигитализация в региона на Стара Загора.

Заместник-кметът Радостин Танев подчерта усилията на общината за запазване на икономическата стабилност и растеж в региона. Двете страни изразиха готовност за по-нататъшно сътрудничество, в развитие на индустриалните зони и активната работа за привличане на квалифицирана работна ръка.

На финала на срещата зам.-кметът Радостин Танев подари на посланика оброчна плочка с образа на Дионис, открита от археолозите по време на разкопки край Стара Загора.