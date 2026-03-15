Община Стара Загора участва в първото международно посещение по проекта Network4Work

Представители на Община Стара Загора взеха участие в международна работна среща по проекта Network4Work, който обединява градове от седем европейски държави в търсенето на решения за предизвикателствата на пазара на труда. Водещ партньор по инициативата е унгарският град Ниредхаза, а проектът се реализира в периода ноември 2025 г. – април 2028 г. с финансиране по програма URBACT на Европейския съюз. В срещата участваха служители от отдел „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“, които представиха основните предизвикателства пред местния пазар на труда и обмениха опит за възможни решения чрез сътрудничество между институции, бизнес и образователни организации. Акцент в програмата беше представянето на добрата практика на Ниредхаза – Местния форум по заетостта, създаден през 2017 г., който обединява близо 40 организации, сред които местната власт, държавни институции, работодатели, синдикати, образователни и граждански организации.

Участниците се запознаха с начина, по който този модел подпомага координацията между различните заинтересовани страни и подпомага ефективното решаване на проблеми като недостиг на квалифицирана работна ръка и задържане на младите хора в региона. В рамките на събитието се проведоха тематични дискусии и работни групи, посветени на адаптирането на тази добра практика към условията в партньорските градове.

Представителите обсъдиха сходните предизвикателства, пред които са изправени, като миграцията на млади специалисти, необходимостта от по-добро съответствие между уменията на работната сила и нуждите на бизнеса, както и развитието на нови икономически сектори. Участниците посетиха и производствената база на LEGO в Ниредхаза, един от най-големите работодатели в региона, където се запознаха с добри примери за политики, ориентирани към служителите и развитието на квалифицирана работна сила. Основната цел на проекта Network4Work е да подобри местните политики в областта на заетостта чрез прилагане на доказан модел на сътрудничество, който свързва по-ефективно местните заинтересовани страни и подпомага разработването на устойчиви решения за пазара на труда.

В рамките на инициативата Община Стара Загора ще създаде URBACT местна група, която ще обедини представители на институции, бизнес, образователни организации и гражданския сектор. Чрез работни срещи, анализ на местния пазар на труда и обмен на опит ще бъде разработен План за трансфер, подпомагащ прилагането на добрата практика на местно ниво.

По време на срещата представителите на Община Стара Загора изтъкнаха основните предизвикателства пред града и региона, сред които липсата на нискоквалифицирана работна сила за производствени нужди в секторите производство, услуги и селско стопанство, рискът от загуба на работни места и задържането на млади. Тези въпроси бяха представени като ключови за планирането на устойчиви решения за пазара на труда и сътрудничество между институции, бизнеса и образователните организации. По време на събитието бяха представени и основните инициативи на Община Стара Загора, насочени към развитието на пазара на труда и бизнеса. Като добра практика за града се посочиха B2B срещите между местния бизнес и общината, които осигуряват директен диалог и сътрудничество. Представени бяха и инициативите кариерен форум „WorkIn Stara Zagora“, който свързва хората, търсещи работа, с местния бизнес и подпомага кариерното им развитие, и инициативата „Седмица на производствата“, която запознава ученици с местните предприятия и възможностите за професионална реализация. Бяха представени и основните заинтересовани страни, участващи в развитието на пазара на труда в Стара Загора, сред които са Община Стара Загора, Дирекция „Бюро по труда“, местни работодатели и бизнес организации, Търговско-промишлена палата, Тракийски университет, неправителствени организации и представители на гражданското общество, както и институции, работещи в сферата на образованието, социалната политика и икономическото развитие.

„Бихме искали да предоставим повече възможности на младите хора не само да работят, но и да живеят в Стара Загора. Именно затова участието ни в подобни европейски инициативи е важно - чрез обмена на опит можем да намерим устойчиви решения за развитието на местния пазар на труда“, посочи Росица Райкова, началник на отдел „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“, в интервю по време на посещението в Ниредхаза.