11 март 2026, 17:37 часа 206 прочитания 0 коментара
Кметът на Стара Загора даде началото на строителството на нова детска градина

С официална церемония по първа копка кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров даде начало на проекта „Изграждане на нова детска градина в кв. „Железник“ по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища на МОН за периода 2024 – 2027 г. Срок за изпълнение на проекта е една година. Изпълнител на проекта е фирма „ СТОР ИНВЕСТ“ АД. Стойността за изграждането на детска градина е 3 453 729.92 евро. На събитието присъстваха кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров, заместник-кметът с ресор „Устройство на територията, строителство и безопасност на движението“ арх. Мартин Паскалев, заместник-кметът Надежда Чакърова с ресор „Образование и младежки дейности“, както и главният архитект на Община Стара Загора арх. Николай Василев и представител на фирма „СТОР ИНВЕСТ“ АД.

Водосвет за здраве и успех на проекта отслужи Негово Високопреподобие Архимандрит Панкратий, протосингел на Старозагорската епархия, в съслужение със свещеници от Старозагорската епархия.

„Тази детска градина е изключително необходима. В района има голям интерес и много семейства, които желаят децата им да бъдат записани в детско заведение. Затова реализирането на този проект е от съществено значение“, заяви кметът Живко Тодоров.

Кметът изрази очакване строителството да бъде реализирано в кратки срокове и благодари на проектанта арх. Велимир Георгиев, разработил проекта на новата детска градина. След това той даде думата на заместник-кмета Надежда Чакърова, която представи основните параметри на проекта.

Тя съобщи, че новата детска градина ще носи името ДГ №12 „Мечта“, като изборът на името е свързан с дългогодишната потребност на живеещите в квартала и на многото млади семейства, които търсят места за децата си в детски заведения в района. Зам-кметът Надежда Чакърова посочи, че детската градина е проектирана като четиригрупна по съвременен и функционален проект на арх. Велимир Георгиев.

Местоположението е избрано така, че да осигури спокойна и безопасна среда за децата далеч от натоварени улици с интензивен трафик.

Проектът предвижда модерна сграда със застроена площ от 520,80 кв.м и разгъната застроена площ над 1 401,80 кв.м. Сградата ще бъде организирана на няколко нива, като функционално ще разделя зоните за обучение и грижа за децата от административните и обслужващите помещения.

В сградата е предвидена и мултифункционална зала, подходяща за провеждане на общи занимания, събития и тържества, както и музикална зала, която ще създава възможности за развитие на творческите способности на децата. Към детската градина ще функционира и собствен кухненски блок, който ще обслужва групите чрез специализирани кухненски асансьори.

Предвижда се английски двор по цялата южна фасада. Музикалната зала и кухнята разполагат с прозорци, за естествена светлина през английския двор. В дворното пространство ще бъдат изградени пет детски площадки – по една за всяка група и една обща площадка за съвместни игри, празници и дейности на открито. Площадките ще бъдат оборудвани със стационарни съоръжения за игра и ще осигуряват безопасна среда за свободно движение и активности на децата.

Теренът ще бъде благоустроен и озеленен с нови дървета, храсти и зелени площи, които ще създадат естествена сянка и комфортна среда за игра. В имота ще бъдат оформени алеи, места за отдих. Ще бъде запазена и съществуващата чешма с естествено водозахранване, като пространството около нея ще остане обществено достъпно.

С изграждането на новата детска градина Община Стара Загора продължава последователната си политика за разширяване на образователната инфраструктура и създаване на съвременни условия за обучение, възпитание и развитие на децата в града

