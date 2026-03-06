Любопитно:

Старозагорската опера организира гала концерт по повод настъпването на пролетта

Сцената на Старозагорската опера ще се превърне в елегантно пространство за един истински Пролетен бал, където ще оживеят любими мелодии от опери, оперети, мюзикъли и популярна класика. Пролетният бал ще се състои на 21 март 2026 г. от 19.00 ч. В празничната вечер хорът, балетът и оркестърът на Държавна опера – Стара Загора ще поведат публиката на музикално пътешествие от страстната Испания на Бизе до бляскавата виенска оперета, от чардаша и валса до магията на мюзикъла.

На диригентския пулт ще бъде Виктор Крумов, режисурата и сценографията са на Денис Иванов, хормайстори – Младен Станев и Стефания Русева, концертмайстор – Паулина Захариева.

Участват великолепните солисти на Старозагорската опера: Михаела Берова, Емилия Джурова, Русалина Мочукова, Симона Кодева, Момчил Караиванов, Стоян Буюклиев, Ивайло Джуров и Борис Тасков, балетът на Държавна опера - Стара Загора и със специалното участие на виртуозната цигуларка Анна Иванова.

Вечерта ще започне с искрящата увертюра от „Кармен“ на Бизе, а след това ще прозвучат едни от най-обичаните страници от операта – „Хабанера“, изпълнена от Михаела Берова, хорът от IV действие „Le voici“ и знаменитите куплети на Тореадора в изпълнение на Ивайло Джуров.

Публиката ще се потопи в блясъка на виенската оперета с музиката на Йохан Щраус-син и Имре Калман – арии и ансамбли от „Цигански барон“, „Една нощ във Венеция“, „Виенска кръв“, „Прилепът“ и „Графиня Марица“ ще прозвучат в изпълнение на Момчил Караиванов, Емилия Джурова, Михаела Берова, Симона Кодева и Стоян Буюклиев.

Балетът на Старозагорската опера ще внесе ослепителна грация с танцовите картини по музика на Йохан Щраус – „Гръм и мълния“, виртуозния „Руски танц“ от „Лешникотрошачката“, както и с елегантната Полонеза от операта „Евгений Онегин“ на Чайковски, без която нито един бал не би бил същият.

Вечерта ще предложи и емоционални музикални акценти – чардаша на Илона от „Циганска любов“ и арията на Джудита от едноименната оперета на Франц Лехар в изпълнение на Русалина Мочукова, прочутата песен „Por una cabeza“ на Карлос Гардел със соло на цигулка Анна Иванова.

Публиката ще се наслади и на „Belle“ от мюзикъла „Парижката Света Богородица“ на Рикардо Кочанте, в изпълнение на Стоян Буюклиев, Момчил Караиванов и Борис Тасков, както и на прочутия дует от „Фантомът на операта“ на Уебър със Симона Кодева и Стоян Буюклиев. Финалът на вечерта е определен за легендарната песен „My Way“ и жизнерадостната наздравица от „Прилепът“, в която ще се включат всички солисти и хорът на Старозагорската опера.

Антон Иванов
