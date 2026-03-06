Критично застрашени птици в България успешно се размножават (СНИМКА)

Двойките ловни соколи в спасителния център за диви животни на природозащитната организация "Зелени Балкани" в Стара Загора започнаха своя размножителен сезон и до момента има снесени шест яйца. Това съобщават от еко организацията на своя официален сайт.

Началото дадоха Томас и Лилу, при които са общо пет от яйцата, а най-накрая любовта кацна и при Пауло и Ариа, които вече трета година обитават заедно една волиера, така че очакваме съвсем скоро плодовете и на тяхната любов, допълват от спасителния център.

Организацията припомня, че вече повече от 15 години работи за завръщането на ловните соколи в България и благодарение на усилията на екипа в природата ни са освободени 177 птици, регистрирани са и три сигурни двойки - всички те излюпени в спасителния център.

Още: На ръба на оцеляването: Рядка нелетяща птица с рекордно потомство

В спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани“ в Стара Загора през февруари се излюпи първото за сезона и 13-о поред от началото на размножителната програма брадато лешоядче.

По време на полевия сезон за 2025 г. екипите на "Зелени Балкани" и Българското дружество за защита на птиците проведоха редовни наблюдения на голям брой потенциални територии на ловни соколи в България и установиха шест територии, заети от вида, пише БТА.

Още: Мистичната птица, която прилича на малък дракон