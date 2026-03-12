Кметът на Стара Загора отказа да води листата на ГЕРБ

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров заяви, че няма да оглави листата на ГЕРБ за парламентарните избори, насрочени за 19 април. "Няма да бъда водач на листата на ГЕРБ на предстоящите избори. Никой не е разговарял с мен по този въпрос", каза Тодоров пред журналисти.

Той припомни, че на предишни избори е приел да води кандидат-депутатската листа, тъй като е смятал, че това ще помогне на Стара Загора да защити по-успешно важните за града проекти и да осигури държавна подкрепа за тяхното реализиране.

"Не бих приел да водя листата на ГЕРБ в Стара Загора. Смятам, че не е редно кметовете да бъдат водачи", заяви той. Тодоров посочи още, че не вижда как би могъл да съчетае кметските си задължения с активна предизборна кампания. Още: Кметът на Стара Загора иска отговори от депутатите: Какво ще се случва с плащанията към общините?

"В тази ситуация няма как да напусна поста си и месец и половина да водя кампания. И това да мога да го обясня и аргументирам пред хората", добави той.

По думите му кметовете не трябва да се използват като инструмент в предизборни кампании, тъй като носят пряка отговорност пред гражданите в своите общини.

Изявлението на Тодоров се разминава с позицията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който вече обяви, че кметът на Бургас Димитър Николов ще бъде водач на листата на партията в морския град. Още: Зам.-кметът Светослав Колев към абсолвенти в Стара Загора: Истинският изпит започва с хората, на които ще вдъхнете доверие и надежда

Припомняме, че на 3 март бившият президент Румен Радев посети Стара Загора, където се включи в шествие по улиците на града заедно с Тодоров. Съвместната им поява предизвика различни интерпретации - от спекулации, че кметът може да се присъедини към "Прогресивна България", до предположения за бъдещо политическо сближаване между ГЕРБ и формацията, свързвана с доскорошния държавен глава.