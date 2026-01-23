Старозагорци избраха име на малкото бенгалско тигърче

С огромна радост и при изключителен обществен интерес, директорът на Зоопарка д-р Найден Илинов официално съобщи дългоочакваната новина. Мина е името, което беше избрано от мнозинството потребители във Фейсбук страницата на Зоопарк Стара Загора.

Надпреварата бе изпълнена с много емоции, динамика и страхотни предложения. В битката за име, освен победителя, сред предложенията се откроиха Зара, Тина, Аша и Тайра.

„Благодарим от сърце на всички вас – над 5000 души, които само за една седмица се включихте в нашия конкурс! Вашият ентусиазъм и подкрепа ни показаха колко много обичате нашите животни“, сподели д-р Найден Илинов.

Следващата седмица ще бъде обявено и името на победителя, който ще спечели безплатен вход за зоопарка, образователна беседа с личен екскурзовод и специална възможност да надникне „зад кулисите“ и да научи любопитни тайни от зоологическата градината.