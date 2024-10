Григор Димитров - Томаш Махач: Кога и къде да гледаме втория мач на Гришо във Виена?

Първата ракета на България при мъжете Григор Димитров продължава участието си на турнира от сериите ATP 500 във Виена. В четвъртък, на 24 октомври хасковлията ще премери сили със световния номер 27 Томаш Махач за пръв път в своята кариера.

До момента Димитров и чеха не са се срещали и това ще бъде първият двубой помежду им. Все пак нашият представител, който надви категорично китаец в първия кръг, е фаворит, заради по-горната си позиция в ранглистата на ATP. Гришо е трети поставен в схемата на ATP 500 във Виена, а Махач не е.

EXCLUSIVE: Grigor Dimitrov opens up to https://t.co/FRdLr6D2BC about mental health. ❤️



The World No. 9 explains, 'It's just a topic that has always been lingering around in the background.' Read more below ⤵️ https://t.co/H2xwLUprEq