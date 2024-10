След загубен финал: Григор Димитров демонстрира характер и отвя китаец във Виена (ВИДЕО)

Най-добрият тенисист на България при мъжете Григор Димитров постигна категоричен успех с 2:0 (6:4; 7:5) над световния номер 46 Джиджен Джанг в първия си двубой на турнира от категория АТР 500 във Виена с награден фонд 2,47 милиона евро. Въпреки загубения финал в Стокхолм преди дни хасковлията демонстрира характер в решаващи моменти и си осигури сблъсък с Томаш Махац.

Димитров стартира ужасно мача. На свой сервис той изостана с 0:40 и макар че успя да изравни, загуби подаването си. В третия гейм обаче най-добрият ни тенисист направи рибрейк. Солидното представяне на Гришо се материализира, когато той проби Джанг за 6:4, за да поведе с 1:0 сета в общия резултат.

Втората част премина по-оспорвано. Хасковлията пропусна две възможности да вземе подаването на съперника още във втория гейм. В следващия му се наложи на него да отразява брейкбол. При 3:2 и 40:15 в своя полза Григор Димитров пак изтърва златни възможности да покачи преднината си в сета.

