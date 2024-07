От 11-годишен: Алкарас мечтаел за "най-красивия турнир" - Уимбълдън (ВИДЕО)

Защитилият си титлата на Уимбълдън Карлос Алкарас разкри, че е мечтаел да спечели най-старата и престижна тенис надпревара още от 11-12-годишен. Испанецът определи Откритото първенство на Великобритания като "най-красивия турнир, който се играе на най-красивия корт и има най-красивата купа".

"Истината е, че за мен винаги е било мечта да спечеля този трофей. Всички са гледали онова интервю, в което съм на 11 или 12 години и казвам, че мечтая да стана шампион на "Уимбълдън". Сега просто изпълнявам мечтата си. За мен това е най-красивият турнир, който се играе на най-красивия корт и има най-красивата купа", заяви Алкарас, след като победи Новак Джокович на финала.

"С моя екип, със сигурност ще гледаме финала на ЕВРО 2024. Не знам къде ще бъде, но ще го гледам. Аз си свърших работата, да видим какво ще се случи във футбола. Ще бъде труден мач, ще го гледаме и ще видим кой ще спечели накрая", коментира испанецът.

"Джокович е невероятен боец. Знаех, че той ще има своите шансове. Мачът беше труден, но се опитвах да бъда спокоен. В тайбрека на последния сет исках да покажа най-добрия си тенис. Щастлив съм, че в края успях да намеря нужните решения", каза още Карлос Алкарас.

"I've already done my job" 😂



Carlos Alcaraz has done his part, now to watch Spain vs England in the #EURO2024 final...#Wimbledon pic.twitter.com/GRL1ygoz5W