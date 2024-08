Палачът на Григор Димитров пренаписа историята и триумфира в Монреал (ВИДЕО)

Палачът на Григор Димитров в Монреал - Алексей Попирин, пренаписа историята! Aвстралиецът триумфира в надпреварата на твърди кортове в Монреал (Канада) с награден фонд 6.8 милиона долара и стана първият шампион от своята страна на турнир АТП Мастърс 1000 от 21 години насам.

Попирин победи на финала номер 6 в световната ранглиста Андрей Рубльов (Русия) с 6:2, 6:4 за 89 минути. Елиминиралият Гришо в третия кръг се превърна в първия австралийски шампион на турнир от АТП Мастърс 1000 след Лейтън Хюит, който триумфира на Индиън Уелс през 2003-а.

Tennis is an absolutely incredible sport with an absolutely genius scoring system.



Never ever give up because your resilience can always be rewarded in any given week if you put yourself in the right positions.



