Учени: Това е алкохолът, който пият столетниците

Да живееш до 100 години не означава строг режим на зеленчуци на пара и безрадостни ястия. Здравословният, балансиран живот без стрес включва щастливи часове, време, прекарано със семейството и приятелите и случайна чаша вино с вкусни вечери.

Учени: Пийте вино в този час за забързване на метаболизма и сваляне на захарта

Можете да консумирате алкохол и да живеете до щастливи 100, дори до едно питие дневно за жените, две за мъжете. Знаем от столетниците в сините зони, че това е вярно: хората в четири първоначални района на сини зони пият алкохол умерено и редовно. Номерът е да пиете една до две чаши на ден с приятели и/или с храна. И не, не можете да пестите цяла седмица и да изпиете 14 питиета в събота.

Ето някои от изследванията и проучванията, които ни дават по-добро разбиране за това как виното може да помогне за по-дълъг живот.

Сърдечно-съдово здраве и вино

Жителите на Сардиния са известни с ежедневната си консумация на силно регионално червено вино, наречено Cannonau. Виното Cannonau има два до три пъти повече флавоноиди, почистващи артериите, отколкото другите вина. Малки дози от тази богата на антиоксиданти напитка биха могли да обяснят по-малкото инфаркти и по-ниските нива на стрес сред мъжете в този регион на света. Друга причина жителите на Сардиния да изпитат тези ползи за здравето на виното е начинът, по който го консумират – винаги заобиколени от добри приятели и добра храна. Ако не можете да намерите Cannonau на местния пазар, сухите червени вина като цяло предлагат подобни предимства за здравето.

Средиземноморски начин на мислене

Доказано е, че виното в умерени количества е полезно, ако се консумира като част от средиземноморска диета, която се определя от висока консумация на боб, зеленчуци, ядки, зехтин и пълнозърнести храни и ниска консумация на месо и преработени храни. Това означава, че виното, като част от здравословната диета и начин на живот, може да бъде полезно за вашето здраве. Това не означава, че виното по някакъв начин ще „неутрализира“ негативните ефекти от лошата диета (с високо съдържание на преработени храни и наситени мазнини).

Консумирането на вино заедно с храната може да помогне на тялото да абсорбира повече от флавоноидите, прочистващите артериите антиоксиданти, от храната, консумирана с него. Наред с много други, това скорошно проучване, публикувано в Advances in Nutrition, показа, че консумацията на вино като част от диета в средиземноморски стил може да намали риска от сърдечно-съдови заболявания и някои видове рак, вероятно подпомогнати от антиестрогените, открити в необработения зехтин .

Движение + Вино

Сардинските овчари често изминават пеша до пет мили на ден, като се грижат за стадата си и носят със себе си обяд от безквасен хляб, боб, малко сирене Pecorino и щедро количество местно вино Cannonau. Ежедневната активност е вградена в екосистемата на живот в районите на сините зони – всяко пътуване до магазина или до къщата на съседа е повод за разходка. Столетниците се движат естествено през целия ден и според проучване, завършено от Европейското дружество по кардиология, умереното пиене на вино и редовните упражнения е комбинация, която може да предпази от сърдечно-съдови заболявания.

Напитка за добра памет

Ресвератролът, полифенолът, открит в кожата на гроздето, е известен с това, че предпазва тялото от увреждане, което го излага на по-висок риск от рак, сърдечни заболявания и деменция. Според проучване на Philippe Marambaud, PhD, старши научен сътрудник в изследователския център Litwin-Zucker в Ню Йорк за изследване на болестта на Алцхаймер и нарушенията на паметта, това съединение може да се бори с образуването на плака, която се намира в мозъците на пациенти с деменция.

В друго проучване, публикувано в The Journal of Prevention of Alzheimer's Disease , тези, които консумират алкохол поне веднъж седмично имат значително по-добра когнитивна функция в напреднала възраст от тези, които изобщо не пият.

Живейте по-дълго, по-добре

Освен тези по-целенасочени проучвания по-горе, други изследвания подкрепят връзката между приема на вино и намаляването на смъртността от всякакви причини. Умерената консумация на алкохол (особено по време на хранене и с приятели) може да ви помогне не само да се освободите от стреса и да се отпуснете, но и да живеете по-дълго.

