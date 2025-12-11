Достоевски и руска кухня: Защо германски ученици учат руски

"Дядо ми е работил в Съветския съюз. Разказвал ми е за работата си, а аз обичах неговите разкази – затова поисках да уча руски. Бих искал да използвам знанията си в бъдеще. Искам да замина за Русия и да говоря там с хората", казва пред ДВ дванайсетокласникът Бено от град Франкенберг в провинция Саксония. Това е неговият отговор на въпроса защо е решил да учи руски в училище.

Съученичката му Нели споделя, че цялото ѝ семейство едно време е учило руски – затова ѝ на нея ѝ се приискало да усвои „чисто нова азбука“. Преди Обединението на Германия Саксония беше част от ГДР, където изучаването на руски беше задължително. Днес на кирилица се опитва да чете и пише и 17-годишният Линус: „Много ми е интересна руската култура. Освен това мисля, че научаването на руския не е трудно“, казва той.

Луиза е направила същия избор – да учи руски като втори чужд език. „Искам да науча език, който не се знае от всички и вероятно ще ми открие по-добри възможности.“ „Не знам как ще използвам знанията си в бъдеще, но руският е красив език“, споделя Нели.

Интерес има, но...

Бено, Линус, Луиза и Нели са четирима от 139-те ученици в гимназията „Мартин Лутер“ във Франкенберг, които учат руски като втори чужд език. Освен в тази гимназия, изучаване на руски като втори или трети чужд език се предлага в 217 учебни заведения в Саксония.

Обичайно първият чужд език, който се учи в училище, е английският. Руският като втори език миналата година е бил избран от около 15 000 души. В последно време обаче броят на желаещите намалява – от 26 000 през 2014/2015 година до около 12 000 през 2025 година.

Но това не се дължи на липсата на интерес, обясняват за ДВ от Министерството на културата на Саксония – просто повечето преподаватели са получили образованието си още във времената на

ГДР и сега се пенсионират.

Днес в Саксония работят около 1270 преподаватели по руски, повечето от които преподават в гимназиите. Интересно е да се отбележи, че в бившите източногермански провинции руският може да бъде избран като втори чужд език, докато в западната част на страната това е невъзможно. В провинция Северен Рейн-Вестфалия например в училищата руски се предлага като трети или четвърти чужд език.

А какво влияние е оказала войната на Русия война против Украйна? Както заявяват от Министерството на културата, в началото ѝ някои родители са поискали децата им да бъдат пренасочени към изучаването на друг чужд език, но като цяло това не е повлияло на предлагането на руския език в саксонските училища.

Как да бъдат мотивирани учениците

Директорът на гимназията „Мартин Лутер“ във Франкенбург Инго Пецолд заявява пред ДВ, че в неговото училище винаги е имало интерес към изучаването на руски. „Той се предлага като втори чужд език (заедно с френския и латинския) още от основаването на гимназията. Днес го изучават около 20 процента от учениците, при това чак докато завършат, макар обучението да е задължително само до десети клас. Очевидно езикът се харесва на учениците, щом те запазват интереса си и към по-нататъшното му изучаване.“

Позицията на саксонското министерство на културата е, че руският език има перспективи – макар обемът в бъдеще няма как да е същият както в миналото. Специалистите изтъкват, че от дидактична гледна точка е важно учениците да учат не само романски езици, но и славянски.

Преподавателят по руски Антон Шмит споделя пред ДВ, че специално разяснява пред родителите какви са предимствата на обучението по руски и какви възможности открива този език. След като изборът на езика бъде направен в пети клас, в шести мотивацията на учениците е особено висока – те учат новата азбука, скоро успяват да съставят и първите си изречения и бързо забелязват, че постигат успехи. „Опитваме се да запазим този ентусиазъм за целия период на училищното обучение – чрез различни методики, запознанство с култура и проекти“, разказва Шмит.

Защо точно руски?

Една от основните причини за избора на руски език в германската гимназия е това, че много родители или баби и дядовци са го учили или говорят на руски, като например в семействата на етническите германски изселници от Русия. Роля играе и географията – Саксония е в непосредствена близост до Полша и Чехия, където източноевропейското културно влияние е факт. Освен това знанието на руски значително облекчава достъпа до другите славянски езици.

„Много семейства ценят руския език заради неговото културно богатство и голяма значимост в целия свят – независимо дали става дума за литература, класическа музика, наука или техника. Има родители, които привеждат като аргументи професионалните перспективи в международната търговия, дипломацията или туризма. А и за някои ученици интерес и стимул са писмеността и структурата на езика. Граматиката на руския език е построена много логично, което облекчава изучаването му и позволява бързото постигане на успехи“, казва Шмит.

Достоевски и руската кухня

В часовете в гимназията се предлага широк спектър от теми: руска история, литература, музика, живопис, съвременни социални проблеми и т.н. „Лично за мен най-интересната тема е литературата. В 11-и клас редовно осъществявам проект, наречен „По следите на Достоевски в Дрезден“. Изследваме различни места в града, където писателят е живял и работил, и съчетаваме тази екскурзия с езикови задания. Учениците се включват с голям ентусиазъм“, разказва Антон Шмит.

По неговите думи, с не по-малка популярност се ползва приготвянето на ястия от руската кухня в кафенето на гимназията, а има и друго събитие, към което учениците проявяват голям интерес – участието във Федералния конкурс за чужди езици в Германия. Учениците подготвят собствени видеа или творчески проекти по избрана от тях тема. Самостоятелната работа над съдържанието, творческото обсъждане и гордостта от собствения продукт оказват изключително мотивиращо въздействие и демонстрират ентусиазма на учениците по отношение на руския език.

Източник: Дойче веле