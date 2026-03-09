Немската база "Рамщайн": Колко е важна за войната в Иран?

Доналд Тръмп е възхитен - Германия е "страхотна", заяви той пред своя гост в Белия дом - канцлера Фридрих Мерц. Хвалбите от Тръмп се отнасят до факта, че германското правителство подкрепя атаката на САЩ и Израел срещу Иран, която е много спорна от гледна точка на международното право .

Без да споменава американската военновъздушна база Рамщайн в провинция Райнланд-Пфалц, беше ясно за какво Тръмп благодари на своя гост: "Вие ни позволявате да кацаме в определени райони и ние ценим това."

Испания отказва на САЩ достъп до военни бази

Испания обаче има проблем с това, което очевидно за Германия е приемливо. Мадрид забрани на САЩ да използват военни съоръжения на испанска земя. "Операциите, които се провеждат от базите, трябва да бъдат в рамките на международното право", аргументира се испанката министърка на отбраната Маргарита Роблес. Войната срещу Иран не попада в тази категория, допълни тя.

Германското правителство избягва да даде еднозначен отговор на този въпрос: "Германия не поставя под съмнение международното право. Но има и интереси, свързани със сигурността, които не са обхванати от международното право", заяви говорител на канцлера Мерц.

Законно ли е използването на Рамщайн срещу Иран?

Във връзка с това Министерството на външните работи се позовава на решение на Федералния конституционен съд от 2025 г. То се отнасяше до смъртоносни атаки с дронове в Йемен, които бяха контролирани от американската военновъздушна база Рамщайн. "Решението постановява, че подобни действия са законни", заяви говорител на германския външен министър Йохан Вадефул.

Това обаче важи само по отношение на конкретно разгледания иск на двама мъже, чиито близки са загинали през 2012 г. при целенасочена атака с дронове на САЩ в Йемен. Решението в никакъв случай не представлява картбланш за неограничено военно използване на Рамщайн, както може да се прочете и в мотивите на Федералния конституционен съд.

Съгласно това съдебно решение Германия трябва да защитава основните човешки права и основните норми на международното хуманитарно право и по отношение на хората в чужбина. При това трябва да се отчита и сериозната опасност от систематично нарушаване на международното право. Според Федералния конституционен съд не такъв е бил конкретният случай с дроновите атаки в Йемен.

Според съдиите САЩ в тяхната борба срещу международния тероризъм са отчели в достатъчна степен защитата на цивилните граждани. В решението се говори за "легитимни военни цели". Войната в Иран предизвика интензивна дискусия относно международното право, така че не е ясно как би се произнесъл Конституционният съд, ако бъде заведено такова дело.

Колко важна е базата в Германия за САЩ?

При управляваната от Рамщайн атака с дронове на САЩ срещу предполагаеми терористи в Йемен загинаха и невинни хора. "Ако не знаят точно кого атакуват, в случай на съмнение трябва да приемат, че става дума за цивилно лице", обяснява в тази връзка юристката Паулина Старски от Университета във Фрайбург. Целенасочените убийства са изключително проблематични не само от хуманитарна гледна точка, но и от гледна точка на международното право.

При управляваната от Рамщайн атака с дронове на САЩ срещу предполагаеми терористи в Йемен загинаха и невинни хора. "Ако не знаят точно кого атакуват, в случай на съмнение трябва да приемат, че става дума за цивилно лице", обяснява в тази връзка юристката Паулина Старски от Университета във Фрайбург. Целенасочените убийства са изключително проблематични не само от хуманитарна гледна точка, но и от гледна точка на международното право.

Според информациите до момента, които не са официално потвърдени, при атаките на САЩ и Израел срещу цели в Иран вече са загинали невинни хора - става дума за няколкостотин жертви. Ако в бъдеще бъдат заведени искове срещу Германия за всеки отделен случай ще трябва да се докаже, че атаката, довела до смъртта, е била проведена през Рамщайн.

Няма съмнение, че най-голямата американска военновъздушна база в Европа играе важна роля във войната с Иран. "Оттам се планират операции в Близкия изток, анализират се разузнавателни данни или се предават команди на пилоти на дронове в зоната на операциите", обобщава "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг".

Източник: Дойче веле