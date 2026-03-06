Паника в рая: какво се случва в Дубай

"Не се ли страхуваш, щом живееш в Дубай? Не, защото знам кой ни защитава." През последните дни публикации като тази станаха много популярни в социалните мрежи. След нападенията на Иран срещу държави от Персийския залив подобни съдържания започнаха да се разпространяват от инфлуенсъри, които живеят в Дубай, пише АРД. Основното им послание гласи: "В Дубай е сигурно, делникът върви нормално".

Едно нещо обаче прави впечатление: еднакви са не само посланията на множеството различни инфлуенсъри, но и използваните от тях думи, кадри, а и музиката, обяснява германската обществена медия.

Над 1000 дронове и ракети

Дубай е част от Обединените арабски емирства (ОАЕ), които попаднаха на мушката на Иран след атаките на Израел и САЩ. По техни данни, емирствата са били атакувани с над 1000 ирански дронове и ракети. Голяма част от тях са били прехванати, но не всички, пояснява АРД.

Сред засегнатите обекти е и международното летище на Дубай. А луксозният хотел Бурж ал Араб пострада от отломки. По информация от ОАЕ в резултат на ударите са загинали трима души, а 58 са били ранени.

Президентът иска да внуши сигурност

Много от инфлуенсърите в социалните мрежи обаче игнорират щетите - твърдят, че Дубай остава най-сигурното място на света. Към медиите се отправят обвинения, че разпространяват паника и показват фалшива картина от ситуацията на място.

Президентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян се опитва да демонстрира, че делникът в страната върви нормално, пише още германската медия. Така например е било разпространено видео на президента как се разхожда из луксозния търговски център Dubai Mall заедно с престолонаследника на Дубай шейх Хамдан бин Мохамед бин Рашид ал Мактум. Видеото е било споделено от много от живеещите в Дубай инфлуенсъри, които имат милиони последователи.

За кампания ли става дума?

В коментарите си към постовете на инфлуенсърите някои потребители допускат, че става дума за кампания, предназначена да запази лъскавия имидж на Дубай и ОАЕ. На същото мнение е и експертката от германското Дружество за външна политика Катя Муньос. Пред АРД тя казва: "В полза на тази теза е и това колко бързо инфлуенсърите от различни държави разпространиха постове с донякъде идентични съдържания". Очевидно е имало разработени канали, чрез които инфлуенсърите бързо да бъдат информирани за желаните съдържания.

Според Муньос предназначението на постовете е да поддържат представата, че безгрижният живот в Дубай продължава въпреки нападенията.

Над 85 процента имат чуждестранни паспорти

"Опасността за икономическия модел на Дубай трудно може да бъде преувеличена", казва пред "Ройтерс" експертът по енергийните въпроси Джим Крейн.

Физическите щети може и да са ограничени, но под все по-голямо съмнение се поставя статутът на Дубай като сигурно пристанище за чужденци и за техните фирми. "Колкото по-дълго продължи войната, толкова по-интензивно ще стане търсенето на алтернативи", казва Крейн.

Както посочва АРД, над 85 процента от четирите милиона жители на Дубай имат чуждестранни паспорти. В ОАЕ няма никакъв данък върху доходите на частните лица, което е много атрактивно за предприемачите, а и за инфлуенсърите. Те пък на свой ред увеличават популярността на Дубай в световен мащаб. Миналата година емирството е било посетено от 20 милиона гости, което е пореден рекорд, пише германската обществена медия.

Инфлуенсърите отхвърлят обвиненията

Много инфлуенсъри вече категорично отрекоха да са публикували постовете си по желание на управляващите, както и твърденията, че не са имали правото да пишат истината за последствията от нападенията. Други обаче твърдят в свои публикации, че не са имали правото да постват и че е трябвало да изтрият всичко. Някои пишат, че не били сигурни какво могат да кажат и какво не.

Германският "Ди Велт" цитира живеещи в Дубай инфлуенсъри, които говорят за цензура. Били издадени указания от служители на правителствените власти Дубай да не бъде представян в лоша светлина.

В ОАЕ критиката към правителството, към властите и тяхната работа са наказуеми. Този, който увреди "името, имиджа или достойнството" на емирствата, може да бъде глобен с до 235 000 евро. Освен това властите могат да отнемат лицензи и да блокират канали в социалните медии, казва пред АРД германският адвокат по медийните въпроси Кристиан Солмеке. При тежки нарушения са възможни и незабавно екстрадиране или дългогодишен затвор.

Постовете могат да доведат и до наказателно преследване

Съответни опасности произтичат и за тези, които споделят в социалните мрежи снимки или видеа на засегнатите обекти. Според властите това важи и за разпространяването на "слухове" и "информации от неизвестни източници", което може да доведе до наказателно преследване, обяснява АРД.

Муньос казва пред германската обществена медия, че умишлено е оставено неясно какво точно включват тези формулировки. "Смятам, че целта е нещата винаги да се представят така, че да е атрактивно да се живее там - нали става дума за сигурността на системата. Но благодарение на широките възможности за интерпретация на постовете могат да се предприемат действия срещу тези от тях, които не са желани." Това води и до един вид самоцензура - от страх, че можеш да попаднеш под ударите на закона.

Това е и мнението на Солмеке. "Не става дума за договор, който инфлуенсърите подписват и в който пише, че те трябва да публикуват по три похвални поста за страната. В много по-голяма степен става дума за негласна сделка, която функционира перфектно като машина за поддържане на имиджа."

Източник: Дойче веле