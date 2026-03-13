Кой е големият победител от войната в Иран? Владимир Путин

В последните години Русия нападна Украйна с десетки хиляди ирански дронове "Шахед". Сега Иран ги използва за атаките си срещу Бахрейн, ОАЕ и дори Кипър.

На пръв поглед изглежда, че когато Иран използва дроновете си за войната, която води, това ще е в ущърб на Русия, но ситуацията не е толкова проста. Всъщност в последните години Москва започна сама да произвежда дронове "Шахед" с руско копие на иранската технология и да ги поддържа с резервни части от Китай.

Повишаването на цените на петрола е подарък за Русия

Украйна обаче може да се изправи пред други проблеми, свързани с войната на САЩ и Израел с Иран. Едно сериозно притеснение е повишаването на цените на енергията - Иран атакува газови и петролни хранилища и съоръжения на съседните държави. Катар например затвори временно едно от тях, което доставяше природен газ на голяма част от Европа и цените се покачват. Затворен е и Ормузкият проток, откъдето минава голяма част от петрола в света.

Всичко това е от полза за Русия, чиято икономика разчита в голяма степен на износа на горива. Доскоро цените бяха стигнали достатъчно ниски стойности, които да създадат проблеми за Русия. Сега обаче това се променя.

Москва беше започнала да попълва липсите в бюджета си, като преследва граждани, които не плащат данъци, а някои общини започнаха да срещат проблеми с плащането на дълговете си. Всичко това се коренеше във факта, че петролът поевтиня - на Русия ѝ се налагаше да продава барел петрол за около 15-20 долара по-малко от средните дотогава цени. В същото време Индия беше принудена от САЩ да спре да купува петрол от Русия. На Москва може би щеше да се наложи да мисли за това как ще поддържа войната си още година или повече. Сега икономическият натиск намалява.

Ще забравят ли САЩ за Украйна?

Има и още един истински сериозен проблем за Украйна и той е свързан с подкрепата, която САЩ оказват на Киев. В разгара на новата война, която Вашингтон води с Иран, е възможно администрацията във Вашингтон просто да забрави за Украйна. В началото на военните действия американският президент Доналд Тръмп заяви, че войната в Украйна остава сред приоритетите му, но и не пропусна да каже, че тя няма кой знае какъв ефект върху САЩ, защото е много далеч.

Информацията, с която ЦРУ подпомага Украйна, е от ключово значение за отбраната на страната. Но и американските муниции, които САЩ вече продават на европейските държави, които от своя страна ги предоставят на Украйна, може да се окажат проблем. Ако САЩ преценят, че имат по-важни проблеми, заради които са им нужни например системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът", това може да е пагубно за Украйна и възможността ѝ да защитава градовете си от руски атаки. В момента САЩ произвеждат около 600 от най-модерните си ракети прехващачи годишно. Само за последните няколко дни Иран изстреля над 150 балистични ракети само по ОАЕ. За сравнение - Русия изстрелва около 90 на месец срещу Украйна.

Наскоро германският министър на отбраната заяви, че Германия ще изпрати нови пет такива ракети за Украйна и се надява, че други европейски държави ще последват примера ѝ. Прехващането на балистични ракети е особено трудно - понякога е нужно да бъдат изстреляни по няколко ракети прехващачи за една балистична атакуваща ракета. Затова и те са сред най-важните доставки на оръжие, на които Украйна разчита. С оглед на интензитета на ударите на Иран по американските съюзници в Персийския залив, тези държави навярно ще се опитат да се превърнат в приоритет за доставка на мястото на Украйна.

Защита от дронове в замяна на прехващачи

Украйна предложи на страните от Персийския залив да обучава отбранителните им сили и да им предостави анти дрон технологиите в замяна за ракетите, нужни на противовъздушната отбрана.

Най-важният въпрос остава времето. Американският президент първо каза, че операцията срещу Иран може да продължи над месец, а после - че е почти приключила. Посланията, идващи от Вашингтон, са разнопосочни. В същото време Ислямската република е категорична, че няма да се предаде. Колкото по-дълго продължава войната между САЩ и Израел и Иран, толкова повече ще се повишават цените на петрола и толкова по-голямо количество американска военна техника и муниции ще бъдат концентрирани там. Това би било победа за Владимир Путин и огромен проблем за Украйна.

Източник: Дойче веле