Хаос в Конго: Бунтовници атакуват, посолствата на САЩ, Белгия и още страни горят (ВИДЕО)

Стотици протестиращи атакуваха няколко чуждестранни посолства и сградата на ООН в столицата на Демократична република Конго - Киншаса - във вторник, 28 януари. Това се случва на фона на бунтовническата офанзива, подкрепяна от съседна Руанда, в източната част на африканската страна, която заплашва да прерасне в регионална криза. Гневът срещу чуждестранните съюзници на Конго се засилва тази седмица заради неспособността им да спрат нападението срещу ключовия източен град Гома. То бе извършено от движението "23 март", или "М23" - конгоанска милиция, която според ООН и САЩ е подкрепяна и ръководена от Руанда.

Във вторник протестиращите горяха гуми и хвърляха камъни пред главния комплекс на посолството на САЩ, гласят съобщения в местните медии. Демонстрантите са проникнали на мястото на новата сграда на посолството, която е в процес на изграждане, казва американски служител в Киншаса пред The New York Times. Кореспондентът на медията Елиан Пелтие предава от сенегалската столица Дакар.

По-късно обектът е бил обезопасен и никой не е пострадал, казва неназованият служител.

The Belgian Embassy in Kinshasa has also been attacked by Congolese protesters. They also set fire to the entrace. pic.twitter.com/o7mQS6VSWB

Протестиращи нападнаха и френското посолство в Киншаса, предизвиквайки пожар. Френският външен министър Жан-Ноел Баро осъди насилието като „неприемливо“ и заяви, че пожарът е овладян.

Видеозаписи, разпространени от Reuters показват как протестиращите нахлуват във френското посолство и напускат сградата с разграбени мебели. „Макрон убива в Конго“, гласи послание, оставено на стената на посолството.

Според видеозапис, проверен от NYT, протестиращите също така са разграбили и подпалили посолството на Уганда.

Нападнали са и белгийското посолство, както и офиса на хуманитарната агенция на ООН в Конго, твърди служител на ООН, който определя ситуацията като „пълен хаос“.

Пред посолството на Руанда също е бил запален малък пожар.

It's getting chaotic: Ugandan, Rwandan, Kenyan, Japanese, US, and French embassies in Kinshasa were attacked.



Kinshasa is the capital and largest city of the Democratic Republic of the Congo (DRC). pic.twitter.com/kHAP4LOysC