Войната в Украйна:

Американски милионер, с години хвалил се с убийства на диви животни, загина пронизан от бивол (СНИМКИ)

08 август 2025, 16:15 часа 293 прочитания 0 коментара
Американски милионер, с години хвалил се с убийства на диви животни, загина пронизан от бивол (СНИМКИ)

Американският милионер и запален ловец Ашър Уоткинс е загубил живота си в Южна Африка по време на сафари. Мъжът, който от години бил редовен клиент на организираните сафарита и обичал да се снима с убитите от него животни, бил намушкан до смърт от разярен бивол докато за пореден път ловувал. По време на ловния излет животното нападнало 52-годишния мъж и го ударило смъртоносно с масивните си рога.

Самото сафари, провело се в провинция Лимпопо, струвало няколко хиляди евро. Уоткинс често публикувал снимки на своите трофеи на страницата си във Facebook, като на една от снимките позира дори със застреляна от него пума - в някои региони този вид е застрашен.

Снимка: Facebook/Asher Watkins Outdoors

В крайна сметка Уоткинс завършил живота си, убит от кафирски бивол. В Южна Африка тези животни се наричат „черна смърт“: тежат до един и половина тона и се отличават с много агресивно поведение. Единствените им естествени врагове в саваната са лъвовете и хората. Според организатора на сафарито, южният бивол убива по няколко ловци всяка година и се смята за най-опасното животно в Африка.

Още: Слон уби 80-годишна туристка в Замбия (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според съобщения в медиите, биволът се втурнал към Уоткинс със скорост от около 50 км/ч и след това го е набодел до смърт с рогата си. В съобщенията се добавя, че милионерът бил на лов, придружен от майка си, брат си и доведения си баща.

Още: Блумбърг: Богати руснаци се интересуват от сафарита в Зимбабве

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Южна Африка милионер сафари бивол
Още от Африка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес