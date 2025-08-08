Американски милионер, с години хвалил се с убийства на диви животни, загина пронизан от бивол (СНИМКИ)

Американският милионер и запален ловец Ашър Уоткинс е загубил живота си в Южна Африка по време на сафари. Мъжът, който от години бил редовен клиент на организираните сафарита и обичал да се снима с убитите от него животни, бил намушкан до смърт от разярен бивол докато за пореден път ловувал. По време на ловния излет животното нападнало 52-годишния мъж и го ударило смъртоносно с масивните си рога.

Самото сафари, провело се в провинция Лимпопо, струвало няколко хиляди евро. Уоткинс често публикувал снимки на своите трофеи на страницата си във Facebook, като на една от снимките позира дори със застреляна от него пума - в някои региони този вид е застрашен.

Снимка: Facebook/Asher Watkins Outdoors

В крайна сметка Уоткинс завършил живота си, убит от кафирски бивол. В Южна Африка тези животни се наричат „черна смърт“: тежат до един и половина тона и се отличават с много агресивно поведение. Единствените им естествени врагове в саваната са лъвовете и хората. Според организатора на сафарито, южният бивол убива по няколко ловци всяка година и се смята за най-опасното животно в Африка.

Според съобщения в медиите, биволът се втурнал към Уоткинс със скорост от около 50 км/ч и след това го е набодел до смърт с рогата си. В съобщенията се добавя, че милионерът бил на лов, придружен от майка си, брат си и доведения си баща.

