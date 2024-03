Англосаксонците и французите подготвят голяма армия там – цяла мрежа от наемници в частни военни компании, тръби Сладков, който предупреждава и, че американците имали много военно оборудване там.

Сладков го казва – идеята е да се прекъсне възможността Запада да се снабдява с уран. "Ако няма уран, ще идват при нас (Русия), за да го получат": Росатом обяви, че спира износа на уран за САЩ и бързо след това отрече

Всъщност, от няколко години насам Русия доста агресивно се меси в Африка и стои с подкрепа зад няколко африкански режима, които дойдоха на власт благодарение на преврати. Такива държави са Нигер, Мали, Буркина Фасо – заради случилото се там напрежението на африканския континент се вдигна забележимо.

Russian propagandist who promised Kyiv in 3 days is now warming up his audience for a war against Anglo-Saxons in Africa. pic.twitter.com/8COBW6wFu7