Арестуваха бивш журналист от CNN, заснел протестите срещу ICE в Минеаполис

Бившият журналист на CNN Дон Лемън беше арестуван в четвъртък вечерта (29 януари) в Лос Анджелис - близо две седмици след като бе на място, за да отрази протест срещу Имиграционната и митническа служба на САЩ (ICE), прекъснал църковна служба в Минеаполис. Лемън влезе в Cities Church на 18 януари с група демонстранти, протестиращи срещу смъртоносното присъствие на ICE в града. Демонстрантите нахлуха в църквата, защото нейният пастор, Дейвид Ийстууд, е директор в имиграционната служба.

Администрацията на Доналд Тръмп бързо осъди протестиращите, обещавайки да ги изправи пред съда за възпрепятстване на религиозна служба. Министерството на правосъдието се опита да повдигне обвинения срещу няколко души, участвали в демонстрацията, но съдия одобри обвиненията само за трима протестиращи. Тези срещу Лемън бяха отхвърлени.

Лемън е задържан в Лос Анджелис, където щеше да отразява "Грами"

Адвокатът му Аби Лоуъл публикува изявление след ареста на Лемън в четвъртък вечерта, докато той беше в Лос Анджелис преди наградите „Грами“ в неделя, за да ги отразява.

„Дон е журналист от 30 години и неговата конституционно защитена работа в Минеаполис не се различаваше от това, което винаги е правил“, написа Лоуъл. „Първата поправка съществува, за да защитава журналистите, чиято роля е да разкриват истината и да държат властта отговорна. Няма по-важно време за хора като Дон да вършат тази работа".

Как Дон Лемън засне протестите в Минеаполис

Лемън влезе в църквата в Минеаполис заедно с демонстрантите, но изглеждаше, че отразява събитието. Той държеше микрофон за своето YouTube шоу и подкаст „The Don Lemon Show“ и в един момент каза: „Аз съм тук само за да снимам, не съм част от групата. ... Аз съм журналист".

Доналд Тръмп и неговата администрация многократно са се позиционирали като защитници на свободата на словото, въпреки че президентът често предлага лицензите на телевизионните оператори и новинарските агенции, които не харесва, да бъдат отнети или да им бъдат повдигнати наказателни обвинения. Арестът на Лемън обаче не е публикация в Truth Social и изглежда като грубо нарушение на Първата поправка, която защитава свободата на пресата, пише Rolling Stone.

„Вместо да разследва федералните агенти, които убиха двама мирни протестиращи в Минесота, Министерството на правосъдието на Тръмп посвещава времето, вниманието и ресурсите си на този арест, и това е истинското обвинение за неправомерни действия в този случай“, продължи Лоуъл в изявлението си. „Тази безпрецедентна атака срещу Първата поправка и прозрачният опит да се отвлече вниманието от многото кризи, пред които е изправена тази администрация, няма да останат безнаказани. Дон ще се бори енергично и решително срещу тези обвинения в съда".

