Безредиците в Лос Анджелис продължават: Морски пехотинци с първи арест (ВИДЕО)

Морските пехотинци, разположени в Лос Анджелис, извършиха арест на цивилен гражданин, потвърдиха въоръжените сили на САЩ. До задържането се стигна пред сграда на федералните власти в мегаполиса, чиято охрана беше поета от военнослужещите от Корпуса на морската пехота. Разполагането на военни части по улиците на американски градове е нещо необичайно за САЩ.

This is the Reuters video of US Marines in Los Angeles detaining a civilian near federal property — the first known incident since their deployment. Military officials have stressed they cannot make arrests. The man was later released.



We're officially living in a police state. pic.twitter.com/KvM0q0rcbo