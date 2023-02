Боен хеликоптер Black Hawk се разби на магистрала в Алабама, няма оцелели (ВИДЕО)

На мястото на инцидента са пристигнали полицаи от пътния патрул на Агенцията за правоприлагане на Алабама, както и заместници от местния шерифски офис.

"Блек Хоук" се използва от въоръжените сили по света от десетилетия и се счита за надежден и адаптивен самолет.

Той може да превозва до 12 военнослужещи и САЩ експлоатират повече от 2000 от тях.

A short video of the helicopter crash in Harvest (north of Huntsville) from Savanna Terry pic.twitter.com/v1T5vk4gq5