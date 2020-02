Джон Болтън проговори: Знаех в какво се замесвам

Тръмп: Процесът за импийчмънт беше ужасно изпитание В първия си публичен коментар, след като бе оправдан от Сената за злоупотреба със служебно положение, Доналд Тръмп заяви, че е бил &bdq... Прочети повече

Сега Болтън говори за предстоящата си книга, която още преди да бъде публикувана, заплаши самият президент на САЩ, пише " The Guardian ". Всъщност изданието цитира интервю от понеделник в Duke University в Дърам, Северна Каролина, направено от преподавател по политология в университета - Питър Фивър. Заради договор с Джон Болтън самото интервю не е записано, но The Guardian Събира пъзела по коментарите в Twitter на присъствалите журналисти. Това е първото му публично изказване от импийчмънта срещу Доналд Тръмп, на който той не успя даде показания, въпреки че демократите поискаха и Болтън беше склонен да го направи.Именно в тази книга е описано как Тръмп е казал на Байдън, че иска да отложи американската военна помощ за Украйна, докато Киев не се съгласи да разследва Джо Байдън. Въпреки че процедурата завърши с неуспех за демократите, в нея Джон Болтън така и не свидетелства. Белият дом вече поиска книгата да бъде цензурирана, защото съдържала секретна информация. Болтън обаче не го направи. Запитан за коментарите на Тръмп в "Twitter" по негов адрес, Болтън отговорил, че не може да коментира, тъй като Белият дом все още преглежда черновата на предстоящата му книга. Той обаче призна, че адвокатите му се борят с Белия дом за книгата, която трябва да бъде публикувана през март.Работното й заглавие е "The Room Where it Happened". На въпрос дали е съгласен с Тръмп, че разговорът с Владимир Зеленски е бил "идеален" на 25 юли, бившият съветник отбеляза: "Ще ви хареса 14-та глава".На въпрос какво е било да си от екипа на Тръмп по време насрещата с Владимир Путин в Хелзинки през 2018 г., Болтън отговори: "Да преследваш правилните политики за Америка, бях готов да се примиря с много"."Не моля за мъченичество. Знаех, мисля, че бях наясно в какво се замесвам", продължи той. По темата за Хелзинки, Болтън допълни: "Мога да прочета глава от книгата ми тук и ще ви дам отговор на този въпрос".