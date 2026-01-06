Коя е Силия Флорес - жената зад Мадуро, която не е просто първа дама

Силия Флорес не беше просто първата дама на Венецуела. Съпругата на задържания от САЩ Николас Мадуро е една от най-влиятелните жени в правителството, а поддръжниците ѝ често я наричат "първият боец".

Флорес гради собствена политическа кариера успоредно с кариерата на съпруга си и понякога заема дори по-високи постове от него. Тя играе активна роля във формирането на политическия курс на страната, особено след като Мадуро става президент на Венецуела през 2013 г.

Миналата събота, 3 януари, и двамата бяха заловени по време на военната операция на САЩ в Каракас и изведени от територията на Венецуела. В понеделник, 5 януари, те бяха изправени пред съда в Ню Йорк по обвинения в търговия с наркотици и оръжие. И двамата не признаха вината си.

И Флорес, и Мадуро вървят към властта в сянката на друг човек - покойния венецуелски лидер Уго Чавес.

Именно Мадуро по време на президентската кампания през 2013 г., след смъртта на Чавес, нарича Флорес "първи боец", отхвърляйки термина "първа дама" като "термин от лексиката на висшето общество".

През септември 2018 г. Министерството на финансите на САЩ налага санкции срещу Флорес, за да окаже натиск върху най-близкото обкръжение на венецуелския президент.

Момиче от ранчо

Флорес е родена през 1956 г. в Тинакильо, град на 200 км западно от Каракас, столицата на Венецуела. Както казва Мадуро, съпругата му е родена в ранчо с под от пръст. Тя е най-малката от шест деца. Семейството й се мести в Каракас, когато Флорес е на четири години. Там живеят в гъсто населените райони на запад в града - Катия и Бокерон.

На 32 години Силия завършва частния университет "Санта Мария" и става юрист, специализира в областта на наказателното и трудовото право.

Животът й претърпява рязка промяна през 1992 г., когато Уго Чавес предприема неуспешен опит за държавен преврат и Флорес се присъединява към екипа от адвокати, които защитават офицерите, участвали в заговора. С времето тя се присъединява и към политическия им проект.

Именно през този период тя се запознава с Мадуро. На снимките от онова време той може да се види да придружава Чавес на публични събития в ролята на нещо като бодигард.

"Тя беше адвокат на няколко затворени военни патриоти. А също и адвокат на команданте Чавес, а да си адвокат на команданте Чавес в затвора... е трудно. Запознах се с нея по време на борбата, а после, ами, тя ми хареса, а тя започна да ми праща погледи", спомня си Мадуро.

Оттогава съдбите им се оказват тясно свързани с Чавес и неговото политическо движение, известно като чавизъм.

Депутат

През 90-те години Флорес се присъединява към редица чавистки организации и когато Чавес идва на власт след президентските избори през 1998 г., започва да заема важни държавни постове.

През 2000 г. тя е избрана за член на Националната асамблея, през 2006 г. печели изборите за втори път и става първата жена във Венецуела, оглавила парламента, който на практика се превръща в еднопартиен, тъй като основните опозиционни партии решават да не участват в изборите.

Престоят на тази длъжност на бойната съратничка на Чавес не минава без скандали. Например, тя забранява на пресата да присъства в залата на парламента и тази забрана остава в сила до януари 2016 г., когато след новите парламентарни избори контролът над Националната асамблея преминава в ръцете на венецуелската опозиция.

Флорес е обвинена в непотизъм: според данни на местните профсъюзи, тя е лобирала за назначаването на около 40 души, сред които има много членове на нейното семейство.

"Тук дойдоха членове на моето семейство и аз съм много горда, че те са моето семейство. Ще ги защитавам в Националната асамблея като работници и ще отстоявам публичните конкурси", казва тя пред местните медии, пише BBC.

В началото на 2012 г. Чавес я назначава за главен прокурор на страната. Тя заема тази длъжност до март 2013 г. - до смъртта на Чавес.

През юли 2013 г., три месеца след избирането на Мадуро, Флорес официално става първа дама, като се омъжва за президента. Към този момент връзката им продължава вече много години и двамата отглеждат заедно децата си от предишни връзки: Силия има три, а Мадуро - едно.

През 2015 г. Флорес отново е избрана в Националната асамблея, където за първи път от 15 години чавистите се озовават в малцинство. През август 2017 г. тя напуска парламента и става член на Националната конституционна асамблея - учредително събрание, създадено същата година и подложено на остра критика както в страната, така и от международната общност, тъй като в него влизат само привърженици на Мадуро.

Семейството на телевизионния екран

През май 2015 г. Флорес стартира по държавната телевизия програмата Con Cilia, En Familia ("С Силия като семейство"), а година по-късно започва да води предаването Decisiones ("Решения") по държавното радио.

През последните години обаче вниманието на медиите е приковано не толкова към самата нея, колкото към семейството ѝ.

През ноември 2015 г. прокурорът на Ню Йорк повдигна обвинения срещу двама от нейните племенници за търговия с наркотици, след като те са арестувани в Хаити и предадени на Агенцията за борба с наркотиците на САЩ. Флорес нарича това "отвличане". През декември 2017 г. американски съд осъди двамата младежи на 18 години затвор за трафик на наркотици.

Според разследването, те са се наговорили да използват президентския хангар на летище Майкетия в Каракас, за да изпратят оттам 800 кг кокаин в Хондурас, а след това да го прехвърлят в Съединените щати.

И двамата са помилвани и освободени през октомври 2022 г. от тогавашния президент на САЩ Джо Байдън в рамките на сделка за освобождаването на седем американски граждани, които са били в затвора във Венецуела.

Когато Тръмп се връща в Белия дом, двамата племенници на Флорес и други членове на семейството на Мадуро отново се озовават под американски санкции - но най-сериозни проблеми сега имат Мадуро и Флорес.