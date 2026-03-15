"Незабавно": САЩ призоваха гражданите си да напуснат Ирак

Посолството на САЩ в Багдад призова американските граждани да напуснат Ирак „незабавно“ след серия от атаки срещу американски цели в страната, предаде Блумбърг. „Американските граждани трябва да напуснат Ирак веднага“, се казва в съобщение на посолството, публикувано в социалните мрежи. В изявлението се подчертава, че американците, които решат да останат, трябва сериозно да преосмислят решението си предвид „значителната заплаха от терористични милиции, подкрепяни от Иран“. Още: Тръмп вече моли за помощ да бъде отворен Ормузкия проток. Иран: Отворен е, но не за САЩ и съюзниците им (ВИДЕО)

Предупреждение на фона на война

Снимка: iStock

Предупреждението е издадено на фона на ескалацията на конфликта между САЩ, Израел и Иран, който навлиза в третата си седмица. Техеран продължава да атакува цели в съседни държави с дронове и ракети в отговор на въздушните удари на САЩ и Израел. Според посолството подкрепяни от Иран милиции многократно са атакували Международната зона в Багдад – строго охранявания дипломатически и правителствен квартал в центъра на иракската столица.

Районът около международното летище в Ербил и генералното консулство на САЩ в Ербил също са били обект на многократни атаки, според изявлението.

Американското посолство предупреди гражданите да не се опитват да посещават дипломатическите мисии в Багдад или Ербил поради продължаващия риск от ракетни и дронови атаки във въздушното пространство на страната.

От дипломатическата мисия уточниха, че правителството на САЩ ще съдейства на американците, които се опитват да напуснат Ирак по суша, тъй като въздушното пространство на страната остава затворено.

Вчера иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР) предупреди САЩ да изтеглят своите промишлени предприятия от региона и призова хората да стоят настрана от фабриките, в които САЩ притежават дялове. Предупреждението идва след удари през последните 48 часа, при които загинаха няколко цивилни работници в невоенни фабрики в Иран, съобщи иранската "Прес ТиВи".

