Конфликтът между Байдън и Мъск обещава да бъде болезнен и за двамата

Конфликтът между Байдън и Мъск за пореден път привлече вниманието на американците точно преди седмица. Тогава администрацията на Белия дом не покани Tesla, най-големият производител на електрически превозни средства в света, на значимо събитие, посветено на тази индустрия. Но не пропусна да покани висшия мениджмънт на преките конкуренти на Мъск – компаниите General Motors и Ford. Американският президент обсъди с тях законопроекта за социални разходи на стойност 1,75 трилиона долара, който Илон Мъск по-рано разкритикува. В този законопроект, чието приемане се бави в Сената, се отделя голямо внимание на борбата с изменението на климата и прехода към нови възобновяеми енергийни източници, включително електрическите автомобили, които трябва да намалят консумацията на бензин и съответно въглеродните емисии. „Бъдещето започва точно тук, в Америка. Компании като General Motors и Ford произвеждат повече електрически превозни средства в САЩ отвсякога“, цитира Forbes изказването на Байдън.

Това става в момент, когато Tesla отчита рекорден успех в продажбите на електрически превозни средства. През 2021 г. компанията е продала близо 1 милион нови електрически автомобили по целия свят, според Washington Post. И въпреки че някои пазарни анализатори смятат тази цифра за завишена, във всеки случай дори и при най-взискателни корекции към нея тя е над десет пъти над продажбите на електрически автомобили на Ford (27 000 броя) и General Motors (малко под 25 000 броя).

Илон Мъск се обиди от това незачитане на заслугите му и в акаунта си в Twitter нарече Байден „марионетка в човешка форма“.

Biden is a damp 🧦 puppet in human form

Освен това той добави, че президентът „взима американците за глупаци“.

Biden is treating the American public like fools