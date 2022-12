Намериха рибар, оцелял два дни на шамандура в океана

43-годишният Дейвид Соарес е спасен от друг местен рибар два дни след като лодката му е открита по течението в Атлантическия океан.

Пред местните медии той споделя, че е паднал от риболовния си кораб и е плувал четири часа, преди да се натъкне на шамандурата, на която успял да се качи.

Бил е дехидратиран, но след като се е възстановил, се връща към риболова. Рибарят е тръгнал сам от плажа Атафона в северната част на щата Рио де Жанейро на 25 декември, за да лови риба.

