Руската пропаганда издигна Тръмп на пиедестал

Доналд Тръмп буквално проля кръв за Америка. Сега е много вероятно той да си върне не само Овалния кабинет, но и контрола над всички ключови държавни институции в САЩ: Конгреса, прокуратурата, Върховния съд. Това е посланието, което отправи руската държавна телевизия, канал "Россия 1" - констатацията е на кореспондента на BBC Стив Розенбърг.

Констатацията е нещо, което се повтаря след атентата срещу Тръмп от кажи-речи всеки политически анализатор навсякъде по света: Опит за атентат: Стрелба срещу Доналд Тръмп (ВИДЕО)

