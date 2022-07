САЩ реагираха на зверско престъпление на руски военни

На фона на зверското убийство старшият съветник при Хелзинската комисия при Конгреса на САЩ Пол Масаро призова на Украйна да бъдат изпратени ракети с далечен обсег ATACMS, които са способни да поразяват цели на разстояние от 165 до 300 км, както и модерни танкове.

Масаро заяви, че военните престъпления на Руската федерация са "оскърбление за цялото човечество" и допълни, че да се приключи с руското зло може само чрез победа на Украйна.

"Отвратително зло, извършено от руски окупатори. Повече никакво сдържане. Помогнете на Украйна да приключи с това. Варварството и развратът на руските окупатори предизвикват отвращение. Кастрация, убийства, изравняване на градове със земята. Безгранично зло. ATACMS и танкове. Дайте им всичко. Всичко, което им е необходимо, за да се приключи с тези престъпления срещу човечеството."

ATACMS for Ukraine. And modern battle tanks. Give them everything. Everything they need to end this crime against humanity