Взрив в жилищна сграда в Москва, има загинали и ранени (ВИДЕО)

Мощен взрив разтърси Москва. Експлозията е избухнала на деветия етаж на жилищна сграда на ул. "Генерал Тюленев", номер 39. Веднага след това в сградата е започнал силен пожар - данните излизат в прокремълските телеграм канали Shot, Mash и 112.

🇷🇺 A powerful explosion hit a high-rise in Moscow — reports say a gas blast on the 9th floor caused a fire affecting two apartments. Up to 15 injured, with rescue ops involving 60 firefighters and 20 vehicles. pic.twitter.com/WjpVNM9xGj