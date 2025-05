Александра Лашкова като Бритни Спиърс с категорична втора победа в "Като две капки вода"

Александра Лашкова постигна втора победа в "Като две капки вода" в образа на Бритни Спиърс в първото издание на шоуто през месец май. И четиримата членове на журито ѝ дадоха максималния брой точки - 11, а Алекс получи и точките от менторите. Предишната победа на Лашкова дойде с имитацията ѝ на Мадона. До финала остава само още един лайв, а на 18 май на Национален стадион "Васил Левски" ще се насладим на едно страхотно шоу и ще видим кой ще спечели "фаталния" сезон 13.

В последния епизод стана ясно и дали Васил Василев-Зуека ще се присъедини към финалното шоу, или ще си остане в Испания. В крайна сметка се разбра, че Зуека ще се завърне в България и на 18-и май то ще има трима видещи - Зуека, Геро и Рачков.

Как премина вечерта

Дивна като Кийт Флинт от The Prodigy, снимка: Като две капки вода/Facebook

Първа тази вечер на сцената се качи Дивна, която имаше изключително тежката задача да имитира Кийт Флинт от The Prodigy и да изпълни непреходния хит "Breathe". Супер тежката ѝ задача обаче се оказа чудесна и имитацията ѝ бе една от най-силните ѝ през целия сезон.

Последва изпълнението на Николаос Цитиридис, който получи задачата да пее "Всичко води към теб" на фолкпевицата Анелия. Този път бившият телевизионен водещ и комик изпита наистина сериозни трудности и едва успя да изпее песента докрай.

Димитър и Христо като двете дами от ABBA, снимка: Като две капки вода/Facebook

Димитър и Христо пък трябваше да имитират Агнета и Ани-Фрид от ABBA и парчето "Mamma Mia!". Двамата се справиха добре, въпреки че не им бе никак лесно да имитират женския тембър, който всички познаваме изключително добре.

Александра Лашкова трябваше да имитира Бритни Спиърс с емблематичния ѝ хит "Toxic". Младата актриса се справи доста добре, а на сцената до нея се появи и нейният приятел, за да ѝ помогне да изиграе максимално убедително образа на Бритни.

Роксана като Силвия Кацарова, снимка: Като две капки вода/Facebook

След нея на сцената се качи Роксана, която получи задачата да имитира Силвия Кацарова и песента ѝ "Топъл дъжд". Пролича си, че фолкпевицата е вложила огромно старание, за да направи максимално точна имитация.

Последва имитация на Криско, дело на Вениамин. Изпълнителят трябваше да изпее парчето "TUKA TUKA", което си е в чист попфолк ритъм. Вениамин се справи добре и на моменти бе едно към едно с Криско.

Звездомир Керемидчиев получи задачата да имитира Алла Пугачова и песента ѝ "Миллион алых роз". Звезди влезе много сърцато в образа и изпя супер обрано този хит, който всички знаят до болка как точно звучи.

Иван Христов като Антъни Кийдис от Red Hot Chili Peppers, снимка: Като две капки вода/Facebook

Предпоследната имитация за вечерта бе на Иван Христов, който трябваше да имитира Антъни Кийдис от Red Hot Chili Peppers и да изпълни микс от парчетата "Give it Away" и "Can't Stop". Иван се постара и успя да докара щурото настроение на тази банда и този супер специфичен вокал.

Вечерта завърши с имитацията на Михаела Филева в образа на Мария Калас и изпълнение на "Habanera" от "Кармен". Филева направи много силна имитация и я посвети на загиналия преди дни в катастрофа оперен певец Богомил Спиров.