Руска пропаганда в сърцето на САЩ: "Безсмъртният полк" оживя във Вашингтон (ВИДЕО)

На 3 май проруски демонстранти организираха митинг на „Безсмъртния полк“ във Вашингтон, за да отбележат 80-годишнината от края на Втората световна война. Това беше първият митинг на полка в американската столица от шест години насам - очевидно е, че властите не са имали проблем да го допуснат. В отговор украински граждани организираха протест, съобщиха във Facebook представители на „Украински културен фронт“, окръг Колумбия.

Още: В Русия: Безсмъртният полк се скри за втора поредна година

Първоначално „Безсмъртният полк“ е гражданска кампания, стартирала през 2012 г. в чест на ветераните от Втората световна война. Нейните членове се оплакват, че оттогава тя е била използвана от Кремъл и превърната в политически спектакъл.

🇺🇸 In Washington, a "Immortal Regiment" march was allowed—Russians paraded from the White House to the WWII Memorial chanting "Victory" and "We wish you health."



Ukrainian and pro-Ukraine activists were present, holding signs in support of Ukraine to remind Americans that Russia… pic.twitter.com/sW9HgmSChP