САЩ са заплашили Мексико с военни действия: WSJ с разкрития

САЩ са заплашили Мексико с военни действия, ако не успеят да се справят с наркокартелите, съобщава "The Wall Street Journal", цитирайки шефът на Пентагона Пийт Хегсет. Той е потвърдил пред служители, че ако Мексико не се справи с тайното споразумение между правителството и наркокартелите, американските военни са готови да предприемат едностранни действия.

Информацията е потвърдена от източници, запознати с подробностите за телефонен разговор от 31 януари. Висшето военно ръководство на Мексико, което участва в разговора, е било "шокирано и възмутено", интерпретирайки думите му като намек за възможна военна операция на САЩ на мексиканска земя. Министерството на отбраната на САЩ отказа да коментира ситуацията.

Още: САЩ удря с митата Канада и Мексико "навреме и по график" през март

The U.S. Threatened Mexico with Military Action If It Fails to Tackle Drug Cartels – WSJ



Pentagon chief Pete Hegseth told officials that if Mexico does not address the collusion between its government and drug cartels, the U.S. military is prepared to take unilateral action.… pic.twitter.com/0NgaUXaGxF