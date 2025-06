Заради безредиците: Тръмп изпрати Националната гвардия в Лос Анжелис

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разпореди 2000 души от Националната гвардия да бъдат разположени в Лос Анджелис и Калифорния, където имаше ожесточени сблъсъци между демонстранти и представители на имиграционните власти, предадоха световните агенции. Сблъсъците станаха след протести срещу масираните арести на незаконни мигранти. "Президентът Тръмп подписа меморандум, който предвижда разполагането на 2000 членове на Националната гвардия, за да се справят с анархията, която други оставиха да просперира“, заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

In recent days, violent mobs have attacked ICE Officers and Federal Law Enforcement Agents carrying out basic deportation operations in Los Angeles, California.



These operations are essential to halting and reversing the invasion of illegal criminals into the United States.



In…