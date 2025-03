40 000 в Израел излязоха да свалят "диктатора Нетаняху" (ВИДЕО)

Около 40 000 души се струпаха на площад "Хабима" в Тел Авив във вторник вечерта, 18 март, за да протестират срещу плановете на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху да отстрани шефа на службата за вътрешна сигурност "Шин Бет" Ронен Бар. Всичко това става на фона на разследване за предполагаеми връзки между помощници на премиера и Катар. Протестиращите прожектираха посланията си на фасадата на съседната сграда - националния театър, и скандираха: „Дойде време да свалим диктатора“.

Още: Подновената война: Израел каза "сбогом" на висши кадри в групировките от Газа (ВИДЕО)

Демонстрацията, която се оказа една от най-масовите срещу правителството през последните месеци, се проведе в момент, когато Израел възобнови сраженията в Ивицата Газа, проправяйки пътя за завръщането в кабинета на крайнодесния политик Итамар Бен Гвир. Той беше сред най-силните гласове, искащи свалянето на Ронен Бар и на главния прокурор Гали Бахарав-Миара, който също е на прицел в коалицията.

🔥 Israel in Chaos: Protests Explode After Gaza Massacre! 🔥



🚨 Mass protests in Tel Aviv! Thousands rally against Netanyahu after his shock order to bomb Gaza, shattering the ceasefire.



🔹 400+ killed overnight

🔹 Fury over hostages left behind

🔹 Calls for Netanyahu to resign… pic.twitter.com/daMVg4sPDj