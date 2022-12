Броят на смъртните присъди срещу протестиращи в Иран вече стигна 11

Първата тежка присъда бе издадена на 11 ноември, когато демонстрант бе определен от режима като "враг на Бога". Това е основният етикет, който властите "залепят" на задържаните граждани.

Вчера и днес в страната продължават общонационалните стачки. Мащабът на продължаващите демонстрации показва, че протестното движение все повече се разгръща, въпреки че на снимките и видеоклиповете в социалните мрежи стачките на работниците от различни сектори не изглеждат толкова драматични, колкото многолюдните протести. Режимът заплашва стачкуващите, но не може лесно да ги принуди да спрат.

It’s striking to see Isfahan’s normally bustling historic bazaar empty. Merchants have gone on a 3-day strike throughout Iran, reminiscent of the same tactics that helped bring down Iran’s monarchy in 1979. pic.twitter.com/JlR2EO4elH