Бунтовниците в Сирия с нов сигнал, че не са радикални - няма да ограничават облеклото на жените

"Хаят Тахрир аш-Шам" - основна част от бунтовническите сили, които свалиха режима на Башар Асад в Сирия, опитва все повече да трупа имидж на организация, която не е радикална и зачита човешките права.

Тя излезе с изявление, в което заявява, че е строго забранена намесата в облеклото на жените или налагането на каквито и да било изисквания по отношение на техните дрехи или външен вид.

Много се заговори за генезиса на "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), свързана в миналото с "Ал Кайда" и набрала популярност като Фронт "Ан-Нусра". Много анализатори, включително Руслан Трад, твърдят, че ХТШ се е откъснала още преди 9 години от терористичната групировка на Осама бин Ладен и че оттогава насам иска да докаже, че върви по пътя на светска организация.

