Дупки с характерна форма навсякъде: Заключението за катастрофата с азербайджанския самолет в Актау (ВИДЕО)

При огледа на останките на самолета са открити множество повреди по опашната част на машината, вертикалния стабилизатор, елеватора и руля. Такива повреди са открити още по левия двигател, едно от крилата, хидравличната система и отделни възли - това е причинило загуба на хидравлична течност и налягане. Някои дупки имат "характерна правоъгълна форма". Това са основните заключения от официалния доклад за катастрофата на самолет на Азербайджанските авиолинии, която стана в Актау, Казахстан: Самолетната катастрофа в Казахстан: ВИДЕО показа последните мигове на пасажерите.

‼️ BREAKING: AZAL plane that crashed near Aktau was damaged by external impact



Today, Kazakhstan's Ministry of Transport released a preliminary report on the investigation into the crash of the Azerbaijani AZAL aircraft in Aktau.



Key findings:



- Air traffic controllers warned… pic.twitter.com/7UzTOGivF8