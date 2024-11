Ескалацията нараства: Изстреляха сигнални ракети срещу дома на Нетаняху (ВИДЕО)

Срещу къщата на израелския министър-председателя Бенямин Нетаняху в Кесария снощи са изстреляни сигнални ракети, съобщи БГНЕС. Изглежда става въпрос за поне две.

При инцидента няма нанесени щети, а полицията е започнала разследване на инцидента. Никой от семейството на Нетаняху не е бил в къщата по това време - тя беше атакувана с дрон от "Хизбула" неотдавна. Арестувани са вече трима души: Дрон порази дома на Нетаняху в Северен Израел (ВИДЕО+СНИМКИ)

Видеокадри от случилото се показват, че става въпрос за "ракети-факли" - такива, каквито често се виждат по време на напечени футболни мачове:

Two Flares were fired earlier tonight at a Guard Shack outside the Home of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, in the Northern Town of Caesarea, the same Home that a Hezbollah Drone struck in October. Both Israeli Police and Shin Bet are Investigating. pic.twitter.com/0BfYEaN4Bq