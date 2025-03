Пак горски пожари в САЩ: Извънредно положение и евакуация (ВИДЕО)

Десетки горски пожари бушуваха Южна Каролина този уикенд и предизвикаха обявяване на извънредно положение, съобщава CBS News. Повече от 175 пожара горяха в района, допълва NBC News. Рано в понеделник този брой е намалял до 163, според Комисията по горите в Южна Каролина. Националната метеорологична служба предупреди за повишена опасност от пожари в региона поради комбинация от критично сухи горива и много ниска относителна влажност.

В социалните мрежи се появиха кадри как екипи се борят с пламъците от горския пожар в района на Каролинската гора в Южна Каролина, който заплашваше домове в неделя.

Хората в осем квартала бяха принудени да се евакуират, тъй като няколко пожара бушуваха в окръг Хори, казаха служители. Войници от Националната гвардия на армията на Южна Каролина са използвали два хеликоптера Blackhawk, за да хвърлят вода по 600 галона наведнъж върху пламъците, съобщи Националната гвардия на Южна Каролина в неделя.

