Израел за първи път е атакувал Северен Ливан - има жертви в християнско село (ВИДЕО)

Първи случай на израелски обстрел по Северен Ливан от началото на войната в Близкия изток след атаките на "Хамас" на 7 октомври 2023 г. бе регистриран днес, 14 октомври 2024 г.

Reuters и ливанската държавна информационна агенция съобщават за израелски удар по село Айту в района на Згарта. До момента израелската армия обстрелваше единствено Южен Ливан, а отскоро започна и трансгранични сухопътни сражения с подкрепяната от Иран шиитска групировка "Хизбула" в района. Северната част на Ливан е с преобладаващо християнско население.

Ливанското министерство на здравеопазването съобщи, че 9 души са загинали и един човек е ранен, като спасителните операции продължават. Ливанският Червен кръст също излезе с изявление, в което се казва, че 18 души са загинали, а четирима са ранени. Израел все още не е коментирал съобщенията за удара.

Footage reveals widespread devastation following an Israeli airstrike on Aitou in Zgharta District in #Lebanon. #AlMayadeen's correspondent reported that the aggression resulted in martyrs.



This marks the first time Israeli forces have targeted this area. pic.twitter.com/U8xWFnivFB