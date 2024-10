При фатален удар по център за раздаване на храна в Газа: Пречи ли "Хамас" на хората да се евакуират? (АУДИОЗАПИС)

Вследствие на израелска атака са загинали 10 души в северната част на Ивицата Газа днес, 14 октомври. Reuters съобщава, че е бил поразен център за раздаване на храна в бежанския лагер Джабалия.

Местни медици твърдят, че други 30 души са били ранени, както и че сред жертвите има жени и деца. Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) не са коментирали.

Още: Израел е скъсил списъка си с мишени в Иран, Техеран със "спешна дипломация" от страх за ядрените обекти

Свидетели твърдят, че израелските сили са стреляли с артилерийски снаряди по цивилни граждани, чакащи за брашно в центъра в бежанския лагер Джабалия. Линейките и медицинските екипи не могат да стигнат до района, за да транспортират пострадалите до болници - поради ограниченията, наложени от израелската армия, добавят те, цитирани от забранената в Израел катарска телевизия Al-Jazeera.

Преди 10 дни израелската армия започна поредната голяма сухопътна инвазия в северната част на Газа. По данни на здравните служби на анклава, контролирани от "Хамас", по време на обсадата са загинали повече от 300 души.

Припомняме, че най-малко четирима палестинци бяха убити, а десетки - ранени, при предполагаеми израелски бомбардировки по палатков лагер за разселени палестинци на територията на болница „Ал-Акса“ в Дейр ел-Бала, централната част на Газа: "Цивилни горят живи": Пожар избухна в палатков лагер в Газа (ВИДЕО).

Снощи най-малко 20 души, включително деца, загинаха при удари на Израел по училище, превърнато в убежище, в централната част на Ивицата Газа. Израел постоянно съобщава как "Хамас" използват цивилни обекти и граждани като "жив щит": Кървави удари: "Хизбула" атакува, Израел бомбардира училище в Газа (ВИДЕО).

Снимка: Getty Images

Някои анализатори предполагат, че нападението по центъра за храна има за цел да принуди палестинските жители да напуснат за постоянно, за да може Израел да създаде военна зона.

Според запис, който според ЦАХАЛ е между мъж от Газа и израелски войник от подразделение 504, бойци на "Хамас" бият жителите на Джабалия и им пречат да избягат от сраженията в северната част на Газа. „Проблемът е, че ние слушаме инструкциите на армията и искаме да напуснем "Муваси" (хуманитарната зона), но има хора, които излизат срещу нас и започват да ни удрят с палки“, твърди мъжът в аудиозаписа, разпространен от израелските медии.

Israel is trying to evacuate Palestinian civilians to safety. Hamas is stopping them. pic.twitter.com/ff1LMldf0v