Мъж даде вода на жадни гепарди, но си навлече проблеми (ВИДЕО)

Горски работник даде вода на видимо жадни гепарди в индийския национален парк Куно, но властите започнаха дисцплинарни действия срещу него, тъй като не бил упълномощен да доближава големите котки и с това нарушил правилата в парка, съобщава BBC. Инцидентът се разбра в неделя, когато видеозапис на мъжа, който дава вода на гепард и нейните малки започна да циркулира онлайн. Кадрите показват как той налива вода в метален съд, след като е бил подканен да го направи от хора, които не се виждат във видеото. Миг по-късно гепард на име Джвала и четирите й малки се приближават до съда и започват да пият от него.

Viral video shows a man offering water to cheetahs in MP’s Kuno National Park — a gesture of coexistence after recent clashes. But the forest department suspended the driver, fearing human-animal bonds. pic.twitter.com/AMW70XQPLt