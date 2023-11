Първите линейки, превозващи ранени от Газа, са влезли в Египет (ВИДЕА)

ОЩЕ: Египет отвори евакуационен коридор от Газа, но не за всички



The first ambulances with the wounded entered Egypt from the Gaza Strip pic.twitter.com/AG1tq4iF71

По данни на Министерството на здравеопазването на "Хамас", което контролира палестинската територия, от 7 октомври насам израелските бомбардировки в ивицата Газа са отнели живота на 8525 души, включително 3542 деца, и са ранили над 21 000 души.

Палестински линейки пресякоха терминала, където от предишния ден чакаха египетски линейки. Журналист на АФП съобщи, че е видял поне 40 линейки, всяка от които превозваща по двама ранени, да влизат в терминала "Рафах" от палестинска страна, за да преминат в Египет.

Според телевизионни репортажи ранените ще бъдат транспортирани до полева болница в Шейх Зуейд, на около десет километра западно от "Рафах", както и до Ел Ариш, главен град на провинция Северен Синай, а най-критичните случаи ще бъдат изпращани в болници в Кайро.

🇵🇸🇪🇬 Columns of ambulances pass through the Rafah crossing from Egypt into Gaza. #Gaza #Palestine pic.twitter.com/j6JbfVRdhj

Египет настоява близо 90-те ранени, на които е разрешено да преминат днес, да напуснат ивицата Газа, преди преминаването на близо 545 граждани с двойно гражданство и чужденци, на които е разрешено да напуснат анклава. Служители от палестинската страна на терминала "Рафах" публикуваха списък с техните имена, националност и номера на паспортите. По данни на чуждестранните канцеларии в ивицата Газа се намират граждани на 44 държави и представители на 28 чуждестранни агенции и неправителствени организации.

#Egypt opened the #Rafah crossing for foreigners from Gaza



In addition, a number of ambulances from the Egyptian side entered #Gaza to take seriously injured people from hospitals to Egypt. pic.twitter.com/ew44Dt0oaB