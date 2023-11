"Хамас" позволи на български граждани да напуснат Ивицата Газа (ВИДЕО)

Още: Египет отвори евакуационен коридор от Газа, но не за всички

В публикуваните от движението списъци са включени граждани на Австралия, Австрия, България, Чехия, Финландия, Индонезия, Япония, Йордания. Става въпрос за над 500 чужденци и хора с двойно гражданство.

Анклавът ще може да бъде напуснат също от служители на Международния комитет на Червения кръст и неправителствени организации (НПО), които работят в Газа.

Служител на здравното министерство в Газа, контролирано от "Хамас", пък говори за друго число пред "Ал Джазира" - 80 ранени и 400 чуждестранни граждани или притежатели на двойни паспорти ще могат да пътуват до Египет през граничния пункт "Рафах".

Снимка: Пунктът "Рафах", Getty Images

37 български граждани и членове на техните семейства са потърсили съдействие да напуснат Ивицата Газа от задграничните ни представителства в региона, съобщи преди две седмици вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел.

От списъка, публикуван от "Хамас", става ясно, че анклава ще могат да напуснат 19 българи. От тях 16 се водят чужденци в палестинската територия, а трима са с двойно гражданство.

Други 18 също са в графата "България", като за тях е отбелязано, че са с палестински паспорти.

Още: "Хамас" пак обещава да пусне заложници, но само определени

Днес Египет най-после отвори контролирания от Кайро пункт „Рафах“. От палестинска страна има тълпи от хора, които искат да напуснат Ивицата Газа, показват кадри на „Ал Джазира“. Не е ясно обаче колко време ще бъде отворен пропускателният пункт, нито колко хора ще пропуснат египетските власти.

#Egypt opened the #Rafah crossing for foreigners from Gaza In addition, a number of ambulances from the Egyptian side entered #Gaza to take seriously injured people from hospitals to Egypt. pic.twitter.com/ew44Dt0oaB

На пункта в момента (към 11:45 ч. българско време) е пълен хаос - стотици хора чакат, а на място има и такива, чиито имена не са в списъците.

От "Ал-Насер" - най-голямата болница в южната част на Ивицата Газа, линейки превозват тежко ранени хора, които са в списъка за евакуация в Египет.

Според египетската медия „Ал Ахрам“ страната има легла за стотици ранени и след първоначалното отваряне на „Рафах“ може да влизат най-малко по 50 души на ден. Само че позицията на Кайро против приемане на палестински бежанци остава в сила.

Египет дори разположи танкове и бронирани превозни средства край границата с Ивицата Газа. Страната се опасява, че ще има опит за нахлуване на десетки хиляди бежанци, търсещи спасение от войната в Израел, подпалена след атаката на „Хамас“ на 7 октомври, пише The Times of Israel.

Egypt has deployed tanks and armored vehicles on the border with the Gaza Strip



The country fears the arrival of tens of thousands of refugees from the conflict zone and allows only trucks with humanitarian aid across the border, reports Times of Israel.



Earlier, the Egyptian… pic.twitter.com/mlVp1I6swC