Пътнически самолет кацна "по корем" на турско летище (ВИДЕО)

Това е втори подобен инцидент на летище в Турция за последните два дни, отбелязват турски медии. Вчера товарен самолет се приземи аварийно на летище "Истанбул", след като колесникът му не се е отворил при захода за приземяване.

Днешният инцидент е станал със самолет Боинг 738 на нискобюджетната авиокомпания "Corendon Airlines", изпълняващ полет от Кьолн за летище "Газипаша" в курортния град Алания, окръг Анталия.

Общо 190 души, от които 184 пътници и 6 членове на екипажа, са били евакуирани от самолета на пистата, информира министерството на транспорта и инфраструктурата. Няма пострадали пътници.

Нанесени са щети на пистата, посочва турският информационен сайт "Дувар".

The nose landing gear tires of Corendon Airlines' Boeing 737-800 aircraft, registered 9H-TJF, burst and wheel damaged while landing on Runway 08 of Gazipasa–Alanya Airport (GZP), Turkey earlier today.



After the tire burst, the plane rested on the front landing gear and the… pic.twitter.com/lAkQOkq6lj