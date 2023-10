Стрелба в Япония: Мъж откри огън в болница, взе заложник и избяга (ВИДЕО)

Съобщава се за двама ранени. Става въпрос за лекар е на 40 години и пациент на 60 години.

Заподозреният е избягал с мотоциклет в съседния град Уараби и според съобщенията е взел заложник в пощенска станция. Той е със средно телосложение и вероятно е на между 40 или 50 години. ОЩЕ: Масова стрелба в щата Мейн, поне 22 души са убити (ВИДЕО)

Инцидентите със стрелба са изключително редки в Япония. Страната има строги правила за притежание на оръжие и позволява само на цивилни да притежават ловни и въздушни пушки. Хората трябва да преминат строг преглед и тестове за психично здраве, за да си купят оръжие в Япония. ОЩЕ: Кошмарно хелоуинско парти: Над 15 души са били ранени при масовата стрелба в Чикаго

Another shooting incident in Japan🤨



An armed man shot a hospital building in Toda city in Tokyo's neighboring prefecture of Saitama this afternoon, leaving 2 injured.



The gunman has now barricaded himself in a nearby post office.



pic.twitter.com/B5s65BUDS5