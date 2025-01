Вярност: Куче чака загиналите в самолетна катастрофа собственици да се върнат (СНИМКА)

Кучето Пудинг остава съвсем само, след като всичките девет членове на семейството при което живее загиват в самолетна катастрофа в Южна Корея. Стопанинът му заминава за Тайланд, за да празнува 80-годишния си рожден ден. На пътешествието го придружават съпругата му, двете му дъщери, зетят и четирима внуци. Мъжът обаче не взима Пудинг със себе си и така четирикракият член на семейството остава съвсем сам.

In South Korea, a dog is left all alone after all 9 family members die in a plane crash



Pudding, a loyal dog, deeply loved his elderly owner, and the feeling was mutual. However, the man couldn’t take Pudding along when he traveled to Thailand in December to celebrate his 80th… pic.twitter.com/rKO0VUkTg7