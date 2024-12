Самолет се разби в Южна Корея, десетки са загинали (ВИДЕО)

Пътнически самолет е излязъл от пистата тази сутрин на международното летище в Муан, Южна Корея, и е катастрофирал, съобщи БГНЕС, като се позовава на агенция Йонхап. На борда е имало общо 175 пътници и шестима души екипаж. Според националната противопожарна служба е потвърдена смъртта на 62 души, но има опасения, че повечето от намиращите се в самолета хора са загинали. Самолетът Боинг 737-800 на авиокомпания "Чеджу Еър" (Jeju Air) се е разбил по време на кацане малко след 9 ч. сутринта местно време. Той е изпълнявал полет от Банкок.

Двама души са били открити живи, като те са членове на екипажа, е казал пред Ройтерс официален представител. Спасителната операция продължава, е заявил представител на противопожарните служби в Муан.

Според представител на летището властите работят за спасяване на пътници в задната част на самолета. След излизането си от пистата самолетът се е ударил в стена, съобщава Йонхап.

